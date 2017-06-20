Все, что известно к настоящему моменту о трагедии на Ладожском озере в Карелии.

Напомним, вечером в понедельник в Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти пять подростков (четверо молодых людей и девушка) перевернулись на лодке, двое выплыли на берег. Судьба трех неизвестна.

Спастись сумели двое: Игорь Д., 2001 года рождения и Андрей Ж. (2000). Пропавшими числятся Роман Я. (1999), Николь Л.(2001), Константин А. (2000).

По имеющейся информации, Николь 19 июня исполнилось 16 лет.

Двое выживших с диагнозом переохлаждение находятся в Сортавальской ЦРБ.

На месте происшествия работает оперативная ГУМЧС по Карелии, аэромобильная группировка, группа отдела полиции по Питкярантскому району. Поиском пропавших молодых людей занимаются 258 человек и 55 единиц техники. К работе привлечены два вертолета МИ-8.

Сегодня запланировано продолжение поисковых работ. Определены дополнительные места для работы водолазных групп.

Работу могут осложнить погодные условия - по метеопрогнозу сегодня в акватории Ладожского озера ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду.

Как сообщил информированный источник "Интерфакса", один из подростков, скорее всего, Николь, погибла.

Врио главы Карелии в понедельник выехал на место происшествия. Артур Парфенчиков лично возглавил спасательную операцию.

Между тем, ровно год назад, 18 июня 2016 года в Карелии произошла трагедия на Сямозере. Тогда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих, во время шторма лодки перевернулись, в результате погибли 14 детей.

ФОТО и ВИДЕО: Поиски подростков на Ладоге продолжаются

ФОТО и ВИДЕО: Поиски подростков на Ладоге продолжаются

ФОТО и ВИДЕО: Поиски подростков на Ладоге продолжаются

ФОТО и ВИДЕО: Поиски подростков на Ладоге продолжаются

ФОТО и ВИДЕО: Поиски подростков на Ладоге продолжаются

ФОТО и ВИДЕО: Поиски подростков на Ладоге продолжаются