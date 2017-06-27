ФОТО и ВИДЕО: Полицейские Карелии скрутили на трассе крупного наркодилера

МВД Карелии опубликовало кадры операции по задержанию члена преступной банды, торговавшей наркотиками.

Напомним, сегодня на пресс-конференции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии Александр Яцкевич рассказал, как в конце 2015 года сотрудники получили информацию, что на территории республики заработал так называемый интернет-магазин по продаже наркотических средств. С 2015 года до начала 2017 года проводились оперативно-розыскные мероприятия.

В результате были задержаны 24 участника преступного сообщества, жители Петрозаводска, которые занимались сбытом наркотиков через "закладки" на территории Петрозаводске.

Позже был установлен межрегиональный наркокурьер, 36-летний житель Нижегородской области, который доставлял большие партии наркотических средств.

"В итоге проведенных мероприятий было изъято более 21,5 кг наркотических средств. Курьер был задержан в другом регионе. Сумма изъятых наркотиков, по нашим подсчетам, превышает 120 млн рублей. Сумма для Республики Карелия, с учетом нашего населения, это довольно крупная партия", - сказал Яцкевич.

В тайнике курьера была обнаружена крупная партия амфетамина и концентрат для приготовления "спайсов", количества которого хватило бы для изготовления 150 кг психотропных веществ.

В ходе дальнейшего расследования были задержаны еще два оптовых наркодилера, работавших в Карелии и Нижегородской области.

Наркотики предназначались для преступных групп, действующих в Вологодской, Архангельской, Тверской, Нижегородской, Рязанской, Брянской и Тамбовской областях, а также Карелии, Мордовии, Татарстана и Башкортостана.