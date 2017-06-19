ФОТО и ВИДЕО: Сямозеро год спустя - все в памяти близко и тяжело

В воскресенье 18 июня на берегу Сямозера плакали родители, чьи дети погибли год назад, выйдя в свой последний поход из лагеря смерти.

Прошел год после трагедии, унесшей жизни 14 детей. В деревне Кудама Пряжинского района, на берегу озера, где установлен поклонный крест, состоялась панихида по погибшим.

На месте событий побывала корреспондент "Столицы на Онего".

Смотрите фоторепортаж, видео с берега Сямозеро, а также читайте, что говорили свидетели трагических событий и родители, потерявшие детей.