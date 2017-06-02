18:07, 02 Июня 2017
ФОТО и ВИДЕО: Сразу два ДТП произошли на улице Гоголя в Петрозаводске в час пик
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Разбиты машины, пострадал пешеход.
В пятницу, 2 июня, в районе 17.20, на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена столкнулись "Фольксваген Пассат" и "Рено Логан". Первый завершал левый поворот со стороны школы № 9 на Гоголя. "Рено" попытался проскочить на мигющий зеленый, однако не успел. У обеих машин существенные повреждения.
Практически в это же время, буквально через три дома, на перекрестке Гоголя – Анохина, на пешеходном переходе была сбита девушка, которая переходила проезжую часть вместе со спутником. Водитель на иномарке не успел затормозить. Вероятно, девушка получила травмы, на место прибыла "скорая помощь". Получил повреждения и автомобиль.
Момент ДТП с пешеходами попал в объектив камеры компании "Сампо".
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