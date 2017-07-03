ФОТО и ВИДЕО: Сто лиц столицы. Горожане запустили десятки фонариков в Петрозаводске

В карельской столице прошел фестиваль водных фонариков.

Для участников на выбор были представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением.

Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага – айфон, "мазду" или пятикомнатную квартиру: для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика он должен письменно зафиксировать свои осязаемые стремления.

Смотрим фото и видео.