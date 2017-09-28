ВИДЕО: В Петрозаводске объявлен в розыск грабитель

Полиция карельской столицы просит население помочь в розыске преступника, сообщает МВД Карелии.

Отдел полиции Петрозаводска ведет розыск подозреваемого в грабеже, совершенном в одном из магазинов на Первомайском проспекте.

Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщать в полицию по телефонам: 8-921-520-61-61, 8-953-546-21-10 или 02 (с мобильного - 102).