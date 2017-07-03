ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел пикет в защиту Галины Васильевой

Несколько десятков человек пришли сегодня к зданию городской администрации, чтобы выступит в защиту директора лицея №13 Галины Васильевой, уволенной без объяснения причин.

В понедельник 3 июля у здания городской администрации в 13.00 несколько десятков человек провели пикет в поддержку уволенной с должности директора лицея № 13 Галины Васильевой.

Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой "циничны".

"Они избавляются от человека, который имеет свою точку зрения, отличную от большинства депутатов. Галина Васильевна всегда открыто и честно освещает то, что творится в Петрозаводске. Все знают, что лицей №13 - это ее детище, она руководит им свыше 30 лет - и все достижения лицея связаны только с ней, - отметил Евгений Ульянов. - Довольно часто городские и республиканские власти заявляют о нехватке кадров в разных отраслях жизни нашей республики и города, а здесь они фактически избавляются от профессионала".

О профессиональных качествах Галины Васильевой как руководителя говорил также и депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич.

"На пикет меня привело уважение к Галине Васильевне и несогласие с ее увольнением. Мы в прошлом созыве Заксобрания работали с ней, и знаю по ее работе, насколько она профессиональна и порядочна как человек, как руководитель, потому что был в ее учреждении. Я хотел бы услышать от властей причины ее увольнения, а вот способ ее отстранения от должности назову подлым".

"Так нельзя поступать с людьми, которые столько лет отдали воспитанию детей, вложили всю душу и сердце, - выступила Виктория Никитина, председатель родительского комитета лицея №13, - взяли человека и выбросили".

Поддержать Галину Васильеву пришли учителя и родители лицея №13, выпускники, депутаты Петросовета и Законодательного собрания от партий КПРФ, "Яблоко", общественники.

Участники пикета пришли с плакатами, на которых было написано: "Мы требуем аннулировать приказ об увольнении Галины Васильевой", "Руки прочь от Галины Васильевой", "Мы не согласны с несправедливым решением", "Верните директора лицею", "Галина Васильева — человек труда", также многие держали листы с надписями – "Позор Ирине Мирошник" и "Мне стыдно за власть".

Пикет у здания мэрии продолжался час, но к участникам акции протеста из руководства города так никто и не вышел.

На пикете было принято решение собрать все плакаты и отнести их главе Петрозаводска Ирине Мирошник.

Как выяснилось позже, Мирошник оказалась в отпуске, ее секретаря также не было на работе. В итоге плакаты с требованиями участников пикета передали замглавы Петрозаводска Римме Ермоленко.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера.

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