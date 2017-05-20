ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске состоялось сразу два открытия мотосезона

Сегодня, 20 мая, в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон. Правда, старта было два.

На площади Кирова, в самом центре Петрозаводска, 20 мая открыли сезон представители карельского отделения "Ночных волков" под руководством Геннадия Мазова.

Сам Геннадий Мазов появился на открытии мотосезона на велосипеде. Уезжали мотоциклисты с площади под охраной сотрудников ГИБДД.

В это же время у здания Экспоцентра на ул.Гоголя собрались мотоциклисты Карелии под руководством Олега Белова.

Под громкие аплодисменты собравшихся здесь была вручена грамота гостям из Пскова, которые преодолели 800 км, чтобы присоединиться к колонне мотоциклистов в Карелии.

Мотоциклисты Белова после торжественного открытия покинули площадь у Экспоцентра и дружной колонной направились к выезду из города.

Смотрите фото и видео открытия мотосезона-2017.