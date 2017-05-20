ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске состоялось сразу два открытия мотосезона
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Сегодня, 20 мая, в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон. Правда, старта было два.
На площади Кирова, в самом центре Петрозаводска, 20 мая открыли сезон представители карельского отделения "Ночных волков" под руководством Геннадия Мазова.
Сам Геннадий Мазов появился на открытии мотосезона на велосипеде. Уезжали мотоциклисты с площади под охраной сотрудников ГИБДД.
В это же время у здания Экспоцентра на ул.Гоголя собрались мотоциклисты Карелии под руководством Олега Белова.
Под громкие аплодисменты собравшихся здесь была вручена грамота гостям из Пскова, которые преодолели 800 км, чтобы присоединиться к колонне мотоциклистов в Карелии.
Мотоциклисты Белова после торжественного открытия покинули площадь у Экспоцентра и дружной колонной направились к выезду из города.
Смотрите фото и видео открытия мотосезона-2017.
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