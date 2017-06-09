ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске стартовали соревнования парашютистов

До 10 июня в Петрозаводске и на острове Кижи пройдут Всероссийские соревнования по парашютному спорту.

Соревнования собрали более 50 спортсменов, в том числе многократные чемпионы мира по парашютному спорту, 15 мастеров спорта, более 15 кандидатов в мастера спорта, а также обладатели первого спортивного разряда из разных регионов России: Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы, Псковской, Рязанской, Ярославской, Ульяновской областей и Карелии.

Открытие соревнований и первые прыжки состоялись 8 июня на набережной Петрозаводска.

В этот же день на набережной в Петрозаводске состоялась основная серия прыжков с парашютом.

Соревнования такого формата проходят в Карелии уже во второй раз. Впервые парашютисты состязались в 2014 году в рамках Кубка России по парашютному спорту.

Смотрим фото и видео.