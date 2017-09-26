ФОТО и ВИДЕО: Водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела за смертельное ДТП в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти водителя легкового автомобиля в ДТП.

В июне 2017 года на улице "Правды" в Петрозаводске произошло столкновение ВАЗ-2106 с маршрутным автобусом ПАЗ. Пассажир маршрутки получил серьезные травмы, а водитель "Жигулей" на следующий день скончался в больнице.

Сначала в возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано в связи наличием вины в нарушении ПДД со стороны обоих водителей.

"Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела не может быть признано законным и обоснованным", - отмечается в сообщении.

Согласно выводам экспертизы, действия водителя автобуса по выбору скорости не соответствовали требованиям ПДД: автобус двигался со средней скоростью 82,5 км/ч при допустимой скорости 40 км/ч. При условии соблюдения установленного дорожным знаком ограничения скорости водитель автобуса имел техническую возможность предотвратить столкновение.

Первый заместитель прокурора Петрозаводска отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направил материалы для проведения дополнительной процессуальной проверки.

В итоге следственное управление МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.