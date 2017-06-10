ФОТО и ВИДЕО: Водители предупреждают о лосях на трассах Карелии

Очевидцы сообщают о выходе лосей на дороги в районах Карелии.

Так, видеорегистратор очевидца запечатлел лесного зверя сегодня рано утром в двух километрах за Пряжей. Второй лось был замечен на границе Пряжинского и Олонецкого районов, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".