09:33, 25 Сентября 2017
ФОТО и ВИДЕО: Восемь машин столкнулись на въезде в Петрозаводск
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Два групповых ДТП произошло на Суоярвском шоссе.
В минувшее воскресенье 24 сентября около 20.00 на Суоярвском шоссе, где недавно была построена дорога с 4-полосным движением, на участке скоростной трассы столкнулись 5 автомобилей.
Через несколько метров уже на крайней правой полосе при въезде в Петрозаводск в паровозик выстроились еще три машины.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.
Видео в "Столицу на Онего" прислал наш читатель.
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