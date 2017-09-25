ФОТО и ВИДЕО: Восемь машин столкнулись на въезде в Петрозаводск

Два групповых ДТП произошло на Суоярвском шоссе.

В минувшее воскресенье 24 сентября около 20.00 на Суоярвском шоссе, где недавно была построена дорога с 4-полосным движением, на участке скоростной трассы столкнулись 5 автомобилей.

Через несколько метров уже на крайней правой полосе при въезде в Петрозаводск в паровозик выстроились еще три машины.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

Видео в "Столицу на Онего" прислал наш читатель.