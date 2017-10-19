Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)

Снимки Александра Градского и его молодой супруги, сделанные во время отдыха, ужаснули интернет-пользователей.

Как отмечает сайт "Дни.ру", в Сети неожиданно всплыли сделанные несколько лет назад фотографии Александра Градского и его супруги Марины.

"На фотографиях, которые с бешеной скоростью тиражируются в популярной социальной сети Instagram и компонуются в различные коллажи, запечатлен прославленный исполнитель, наставник шоу "Голос" Александр Градский. Причем артиста сняли в одних лишь черных широких шортах. На фото мэтр нежно целует и обнимает свою молодую жену, модель и актрису Марину Коташенко", - пишет издание.



фото: https://www.instagram.com

"Александр Градский с женой? Как вам эта пара?"– поинтересовался в подписи к коллажу один из распространителей фото.

Пользователи Сети пришли в ужас от увиденного.

"Фу блин, какой кошмар!! Надеюсь, у них это по любви...", "У нее на лице все написано, какая там любовь", "На фото где он ее обнимает, такое ощущение, что он ей неприятен и она терпит его", "Ужас ", "Жесть...!", "Я хочу это развидеть..", – отметили они.

По информации сайта, жена на 31 год младше Александра Градского. Певец не раз говорил в интервью: ему невероятно повезло, что такая красивая девушка выбрала его, ведь с ее данными она могла найти себе партию и повыгоднее. Градский и Коташенко вместе уже более десяти лет.