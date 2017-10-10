ФОТО: Ирине Мирошник подарили куклу, похожую на нее

Оригинальный подарок преподнесли главе Петрозаводска Ирине Мирошник.

В Сети появилась фотография авторской куклы, очень похожей на главу города Ирину Мирошник: прическа, одежда, даже инаугурационная цепочка со знаком главы города.

"Столица на Онего" обратилась к Ирине Мирошник за комментарием и узнала, что куклу в стиле Тильда глава города получила в подарок на свой День рождения.

"Да, эту куклу мне подарила на День рождения Ольга Николаевна Шмаеник", - сказала Ирина Юрьевна.

Напомним, День рождения у Ирины Мирошник был 4 мая. Куклу в стиле Тильда создала мастер-рукодельница из Петрозаводска.