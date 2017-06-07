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11:21, 07 Июня 2017

ФОТО: Из Гвинеи в Петрозаводск "прибыл больной лихорадкой Эбола"


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Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия организовало в аэропорту "Петрозаводск" учения с условным больным с подозрением на лихорадку Эбола.

К учениям привлекались силы и средства Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия, аэропорта "Петрозаводск", станции скорой помощи БСМП, Республиканской инфекционной больницы, Пограничного Управления ФСБ России в Республике Карелия.

По легенде, в ходе перелета по маршруту Конакри (Гвинея, Африка) - Лондон (Великобритания) – Хельсинки (Финляндия) – Петрозаводск (Россия) на борту самолета, прибывающего в Петрозаводск, выявлен больной с подозрением на инфекционное заболевание. На первом этапе учений отработана схема оповещения, приведено в готовность специализированное формирование Центра гигиены и эпидемиологии.

На втором этапе отработаны практические мероприятия по проведению санитарно-гигиенических, противоэпидемических, профилактических мероприятий, направленных на локализацию очага и прерывание путей передачи инфекции, в том числе использование средств индивидуальной защиты; изоляцию и эвакуацию больного; разобщение контактных и здоровых людей; опрос и анкетирование контактных лиц; забор проб крови от больного, упаковка и транспортировка их в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии; дезинфекция воздушного судна, багажа (условно), медицинского транспорта.

Учения признаны состоявшимися. Действия участников оценены как удовлетворительные. По результатам разбора этапов учения будут приняты решения (рекомендации) и поставлены задачи, направленные на предупреждение, выявление и ликвидацию последствий возникновения чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в аэропорту "Петрозаводск".

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