ФОТО: Изможденная звезда "Уральских пельменей" шокировала поклонников

Недавно звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева похвасталась, что ей удалось похудеть на 10 килограммов.

Однако артистка решила не останавливаться на достигнутом, сообщает издание dni.ru.

После очередного выхода в свет Илана решила поделиться с поклонниками свежими фото. На своей странице в Instagram Юрьева выложила снимки с мероприятия.

"Что ж вы так похудела!? Берегите себя – кушайте", "Жеесть, была же хорошая, зачем так-то?", "Илана, ваш супруг должен посадить вас на усиленное питание. И питание должно быть как можно калорийнее, и еще после 6 вечера", – написали фанаты Юрьевой в комментариях к фото.

Другие же обратили внимание на лицо артистки. По мнению поклонников, Илана выгладит уставшей. "Блин, худоба излишне проявляется, лицо изможденное", "Вот только не обижайтесь, но глазки нужно красить. И худоба", "Я прям ужаснулась, как увидела! С вами все в порядке?" – заявили фоловеры.

Dni.ru писали, что в начале октября звезда "Уральских пельменей" рассказала: ей удалось сбросить лишний вес. "В один момент, у меня произошел гормональный сбой (не понятно почему), и тело перестало слушаться. Я ела один обезжиренный творог и пила 1% кефир. Поправлялась, опухала, становилась все больше и больше. Вспоминаю, как страшный сон", – заявила Илана. "Потом гормоны пришли в норму и вес нормализовался. Сейчас я хожу в спортзал и стараюсь есть здоровую пищу. При том, я ем много и часто. Кто общается со мной близко, вообще недоумевает – "куда это все у меня девается". Муж говорит, что меня легче прибить, чем прокормить", – откровенно поделилась Илана.