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Новости. Общество
19:40, 23 Октября 2017
фото: instagram.com/ilana7788/

ФОТО: Изможденная звезда "Уральских пельменей" шокировала поклонников

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Недавно звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева похвасталась, что ей удалось похудеть на 10 килограммов.

Однако артистка решила не останавливаться на достигнутом, сообщает издание dni.ru.

После очередного выхода в свет Илана решила поделиться с поклонниками свежими фото. На своей странице в Instagram Юрьева выложила снимки с мероприятия.

"Что ж вы так похудела!? Берегите себя – кушайте", "Жеесть, была же хорошая, зачем так-то?", "Илана, ваш супруг должен посадить вас на усиленное питание. И питание должно быть как можно калорийнее, и еще после 6 вечера", – написали фанаты Юрьевой в комментариях к фото.

Другие же обратили внимание на лицо артистки. По мнению поклонников, Илана выгладит уставшей. "Блин, худоба излишне проявляется, лицо изможденное", "Вот только не обижайтесь, но глазки нужно красить. И худоба", "Я прям ужаснулась, как увидела! С вами все в порядке?" – заявили фоловеры.

Dni.ru писали, что в начале октября звезда "Уральских пельменей" рассказала: ей удалось сбросить лишний вес. "В один момент, у меня произошел гормональный сбой (не понятно почему), и тело перестало слушаться. Я ела один обезжиренный творог и пила 1% кефир. Поправлялась, опухала, становилась все больше и больше. Вспоминаю, как страшный сон", – заявила Илана. "Потом гормоны пришли в норму и вес нормализовался. Сейчас я хожу в спортзал и стараюсь есть здоровую пищу. При том, я ем много и часто. Кто общается со мной близко, вообще недоумевает – "куда это все у меня девается". Муж говорит, что меня легче прибить, чем прокормить", – откровенно поделилась Илана.

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