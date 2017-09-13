ФОТО: Известная блогерша раскритиковала Мисс Вселенную

Она сравнила лицо Оксаны Федоровой со стопкой блинов.

Острый язычок блогера Лены Миро коснулся популярной телеведущей, дизайнера и модели Оксаны Федоровой, рассказывает издание dni.ru. Она раскритиковала внешний вид знаменитости, когда та продемонстрировала фото, где позирует в купальнике.

Лена Миро оставила критический отзыв, как всегда, на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогер начала издалека. Вначале она напомнила о том, что именно представительница России Оксана Федорова смогла одержать победу в престижнейшем конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2002 году.

Лена призналась, что не может понять, почему Оксана потеряла свою красоту. "Смотрю я на эту бабу, которую природа наградила отличными внешними данными, и отказываюсь понимать, как можно было эти данные так быстро про***", – высказалась блогер.

Отметим, что не только Лена Миро обратили внимание на фигуру Оксаны Федоровой. В комментариях к ее свежим фото, сделанным на Дальнем Востоке, где та позирует в купальнике, можно найти нелестные отзывы. "Оскана - вы очень красивая и умная девушка и все же вопрос – не планируете себя привести в форму?", "Живот на второй фотке откровенно подкачал((( Не та уже Оксана, не та((((((", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) Сен 10 2017 в 1:55 PDT