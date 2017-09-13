Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
21:30, 13 Сентября 2017

ФОТО: Известная блогерша раскритиковала Мисс Вселенную

По теме

Правозащитники хотят ввести уголовное наказание за изнасилование куклы для секса
13.09.17 23:30
ФОТО: Необычный свадебный букет удивил интернет
13.09.17 20:20
ВИДЕО: Таксист уронил в реку кольцо за 200 тысяч, когда делал романтическое предложение
13.09.17 19:40
Все новости
Загрузка...

Она сравнила лицо Оксаны Федоровой со стопкой блинов.

Острый язычок блогера Лены Миро коснулся популярной телеведущей, дизайнера и модели Оксаны Федоровой, рассказывает издание dni.ru. Она раскритиковала внешний вид знаменитости, когда та продемонстрировала фото, где позирует в купальнике.

Лена Миро оставила критический отзыв, как всегда, на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогер начала издалека. Вначале она напомнила о том, что именно представительница России Оксана Федорова смогла одержать победу в престижнейшем конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2002 году.

Лена призналась, что не может понять, почему Оксана потеряла свою красоту. "Смотрю я на эту бабу, которую природа наградила отличными внешними данными, и отказываюсь понимать, как можно было эти данные так быстро про***", – высказалась блогер.

Отметим, что не только Лена Миро обратили внимание на фигуру Оксаны Федоровой. В комментариях к ее свежим фото, сделанным на Дальнем Востоке, где та позирует в купальнике, можно найти нелестные отзывы. "Оскана -  вы очень красивая и умная девушка и все же вопрос – не планируете себя привести в форму?", "Живот на второй фотке откровенно подкачал((( Не та уже Оксана, не та((((((", – высказали свое мнение пользователи Сети.

По теме

Правозащитники хотят ввести уголовное наказание за изнасилование куклы для секса
13.09.17 23:30
ФОТО: Необычный свадебный букет удивил интернет
13.09.17 20:20
ВИДЕО: Таксист уронил в реку кольцо за 200 тысяч, когда делал романтическое предложение
13.09.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
08.09.2017, 10:19
Школа на "островке социализма"
07.09.2017, 14:48
Если не предотвратить, то хотя бы рассказать
07.09.2017, 10:25
Шесть десятков машин и механизмов будут охранять Петрозаводск от непогоды
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
08.09.2017, 16:39
"Комфортная городская среда": первые итоги

Аналитика

13.09.2017 09:21
Политкухня
Суд без события преступления 2
В Петрозаводском городском суде свидетели – независимый эксперт и представители районных администраций – подтвердили, что в аукционе, который следователи пытаются инкриминировать Девлету Алиханову как преступление, нет события преступления. Аналогичные сделки в районах признаны законными.
Итоги выборов:  победителей больше, чем один 19
12.09.2017 17:03
Петрозаводск поддержал столичный статус 4
12.09.2017 15:50
"Комфортная городская среда": первые итоги 2
08.09.2017 16:39
Школа на "островке социализма" 13
08.09.2017 10:19
Вся аналитика

Чтиво

13.09.2017 11:50
Личное мнение
Счастье быть шибздиком 1
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
Выборы смешат, Камирова плачет, Кобзон зажигает, кадеты служат 20
04.09.2017 15:28
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (20)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Дозор джунглей
детям
Удача Логана
Твое имя
Гоголь. Начало (16+)
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»