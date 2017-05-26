ФОТО: Известная модель шокировала Канны "голым" нарядом

Манекенщица Белла Хадид пришла на благотворительный бал в Каннах в слишком откровенном платье.

Платье, в котором Белла появилась на благотворительном балу, напоминало тончайшую паутину. Тело манекенщицы прикрывала лишь россыпь кристаллов, словно разбросанных по невесомой ткани наряда. Сквозь совершенно прозрачный материал откровенно просвечивала грудь модели, которую этот факт, казалось, совершенно не смущал, отмечает "Комсомольская правда".

Фото: Reuters

К слову, своей ангельской внешностью Белла обязана не матушке-природе, а скальпелю хирурга. В 17 лет девушка подправила форму носа и размер груди. С тех пор ее карьера заметно пошла в гору.