Новости. Общество
21:30, 17 Мая 2017
фото: facebook.com/deni.kirkova

ФОТО: Известная модель вышла в свет в одной изоленте

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Британская модель, звезда мужских журналов и обладательница титула "Мисс бикини" Дени Киркова провела рискованный эксперимент, чтобы проверить, насколько пригоден для обычной жизни тренд под названием Black Project Tape.

Его основой являются откровенные наряды, сделанные с помощью изоленты.

Родоначальником стиля называют модного американского дизайнера Джоэля Альвареса, облачившего фитнес-моделей в тоненькие отрезки клейкого материала, которые, по сути, не скрывают ничего, отмечают "Дни.ру".

Но если в американских ночных клубах и определённом сегменте "Инстаграма" нарядами в стиле Black Project Tape уже никого не удивишь, то появление девушки в таком виде в небольшом пабе в центре Лондона наделало немало шума. Одни посетители не могли отвести похотливых взглядов от фэшн-тролля в лице Кирковой, а другие не выдержали напряжения и покинули заведение, даже не допив свой эль, пишет Life.

По признанию самой Дени, находиться обнажённой среди гораздо более целомудренно одетых посетителей стало для неё настоящим испытанием. Так что модель не рекомендует для выхода в свет наряжаться в кусочки изоленты.

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Комментарии

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Leopol'd
2017-05-18 00:19:00
Плохо в Британии с красивыми девушками. :)
gtynfkuby .
2017-05-17 22:45:45
неужели кому-то нравится такая фигура? :)
Гость
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