ФОТО: Ямы на дорогах Карелии становятся похожими на вход в метро

Автомобилисты в Карелии сфотографировали ямы на дороге "Сегежа-Валдай".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители разместили фото, на которых запечатлели удручающее состояние дороги "Сегежа-Валдай". Изрыта ямами единственная дорога на протяжении 120 км до другого города, отмечают местные жители: "даже рейсовый автобус отказался ездить".

"Это дорога Сегежа-Валдай, власть безмолвствует", - написал в комментариях автор фото.

"Яма похожа на вход в метро, - пишут комментаторы, - это портал в другой мир; сейчас и в ПТЗ таким ямам не удивляемся - привыкли; какая власть, такие и дороги – печально, но факт".