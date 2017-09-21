08:45, 21 Сентября 2017
ФОТО: Ямы на дорогах Карелии становятся похожими на вход в метро
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Автомобилисты в Карелии сфотографировали ямы на дороге "Сегежа-Валдай".
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители разместили фото, на которых запечатлели удручающее состояние дороги "Сегежа-Валдай". Изрыта ямами единственная дорога на протяжении 120 км до другого города, отмечают местные жители: "даже рейсовый автобус отказался ездить".
"Это дорога Сегежа-Валдай, власть безмолвствует", - написал в комментариях автор фото.
"Яма похожа на вход в метро, - пишут комментаторы, - это портал в другой мир; сейчас и в ПТЗ таким ямам не удивляемся - привыкли; какая власть, такие и дороги – печально, но факт".
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