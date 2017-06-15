ФОТО: Юная дочь Джонни Деппа выложила в Сеть снимок топлес

Лили-Роуз Депп выложила в соцсети довольно пикантное фото. На нем девушка позирует полуобнаженной, правда, прикрывая при этом грудь руками.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз опубликовала в своем Instagram смелый снимок, для которого позировала топлес. Наследнице звездных актеров совсем недавно исполнилось 18, но хрупкая особа не боится провоцировать своих поклонников.

К фото Лили-Роуз сделала подпись: "Никаких линий загара, пожалуйста".

Пользователи соцсети написали в комментариях, что у девушки, скорее, останутся полоски от огромных солнечных очков или от рук, которыми она прикрывает обнаженную грудь.

Отметим, что в марте 2017-го Лили-Роуз снималась топлес для итальянского Vogue.

Репортеры СМИ и пользователи Сети тогда неоднозначно оценили смелость несовершеннолетней девушки, пишет Леди.mail.ru.

Одни считали фотосессию "позором", другие восхищались красотой Лили-Роуз и говорили, что она может делать со своим телом все, что угодно.