16:20, 05 Июня 2017
ФОТО: Юный житель Финляндии снял в лесу почти "картину Шишкина"
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Около города Лиекса в восточной части страны подросток поймал в кадр большое медвежье семейство, сообщает fontanka.fi.
Мальчик Никлас ехал со своим отцом в машине, когда заметил, как в лесу медведица учит медвежат лазить по деревьям. Вместо того, чтобы испугаться, отважный 15-летний финн достал камеру и стал снимать происходящее. Медведица заметила Никласа, но не стала ничего предпринимать и, немного попозировав юному фотографу, скрылась в лесной чаще. Об этом мальчик рассказал финскому изданию Ilta-Sanomat.
Столкновение с медведицей и ее детенышами может закончиться плачевно, так как она порой агрессивно защищает их от всего, что кажется потенциальной угрозой.
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