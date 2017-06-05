ФОТО: Юный житель Финляндии снял в лесу почти "картину Шишкина"

Около города Лиекса в восточной части страны подросток поймал в кадр большое медвежье семейство, сообщает fontanka.fi.

Мальчик Никлас ехал со своим отцом в машине, когда заметил, как в лесу медведица учит медвежат лазить по деревьям. Вместо того, чтобы испугаться, отважный 15-летний финн достал камеру и стал снимать происходящее. Медведица заметила Никласа, но не стала ничего предпринимать и, немного попозировав юному фотографу, скрылась в лесной чаще. Об этом мальчик рассказал финскому изданию Ilta-Sanomat.

Столкновение с медведицей и ее детенышами может закончиться плачевно, так как она порой агрессивно защищает их от всего, что кажется потенциальной угрозой.