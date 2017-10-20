ФОТО: Как Анастасия Волочкова выглядит без макияжа

Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам, как выглядит без макияжа.

Как пишет Woman, Анастасия Волочкова выложила в Инстаграм новое селфи без макияжа, которое понравилось ее многочисленным фолловерам, собрав большое количество "лайков".



фото: Instagram

"Балерина позирует без грамма косметики на лице и при этом смотрится очень свежей и отдохнувшей: на ее лице не заметно ни единой морщины, а кожа выглядит румяной, как после бани", - отмечает издание.

Подписчики признали свежий снимок Анастасии очень удачным и наперебой принялись восхищаться ее естественной красотой: "Хороший и свежий вид!!! Мило!!!", "Настя, Вам очень хорошо без макияжа. Такая милая и нежная", "Свежая, как бутон", "Такая живая без макияжа", "Естественная красота!", "Хорошенькая без макияжа".