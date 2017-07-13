ФОТО: Как сегодня выглядит Бьорк, которой в этом году исполнится 52 года?

51-летняя Бьорк впервые за долгое время появилась на публике и удивила поклонников девичьей стройностью, отмечает "Комсомольская правда".

И в 35, и в 40 лет певица Бьорк активно эксплуатировала образ эльфа, исландской принцессы, которая далека от земных вещей, отмечает газета. Издание Time включило Бьорк в раздел "иконы" как одну из 100 самых влиятельных людей в мире. Ее обожали миллионы, а после выхода фильма "Танцующая в темноте" Ларса фон Триера любая новость о певице вызывала небывалый ажиотаж. Но при этом, сама Бьорк как будто тяготилась славой, и в отличие от коллег, которые воспользовавшись популярностью, наверняка, организовали бы несколько гастрольных туров, она сама хотя и выступала, но без надрыва и переутомления. И видимо, ощущая это нежелание пиариться, в прессе об исполнительнице постепенно стали говорить все меньше. И несмотря на то, что певица до сих пор активно гастролирует, в светской хронике о певице почти не упоминается.



фото: ligion-media.ru

Но на днях исландка прилетела на фестиваль, и папарацци сфотографировали ее вместе с друзьями на прогулке в Нью-Йорке.

"И какого же было удивление поклонников, которые давно не видели будничных фото певицы, что 51-летняя звезда ничуть не изменилась. Та же стройность, легкость в движениях, та же активная мимика. Как будто ей снова 20. Более того, неизменным остался и странный, "инопланетный" стиль певицы", - пишет издание.



фото: legion-media.ru

В этот день Бьорк была одета в длинное полупрозрачное платье голубого цвета и белые сапоги на высокой тракторной платформе. Образ завершили винтажная кожаная сумка и блестящие заколки в волосах. Так же странно были одеты и спутники поп-дивы. Молодые люди были облачены в женские юбки, и гордо вышагивали на высоких каблуках. Куда направлялась столь странно одетая компания неизвестно.