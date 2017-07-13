Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
19:10, 13 Июля 2017

ФОТО: Как сегодня выглядит Бьорк, которой в этом году исполнится 52 года?

По теме

ВИДЕО: Котик в шоке
13.07.17 18:40
В Петрозаводске ГИБДД отстранила от работы четырех водителей-иностранцев
13.07.17 18:20
Детям из Карелии показали на отдыхе в Крыму шоу Куклачева
13.07.17 18:00
Все новости
Загрузка...

51-летняя Бьорк впервые за долгое время появилась на публике и удивила поклонников девичьей стройностью, отмечает "Комсомольская правда".

И в 35, и в 40 лет певица Бьорк активно эксплуатировала образ эльфа, исландской принцессы, которая далека от земных вещей, отмечает газета. Издание Time включило Бьорк в раздел "иконы" как одну из 100 самых влиятельных людей в мире. Ее обожали миллионы, а после выхода фильма "Танцующая в темноте" Ларса фон Триера любая новость о певице вызывала небывалый ажиотаж. Но при этом, сама Бьорк как будто тяготилась славой, и в отличие от коллег, которые воспользовавшись популярностью, наверняка, организовали бы несколько гастрольных туров, она сама хотя и выступала, но без надрыва и переутомления. И видимо, ощущая это нежелание пиариться, в прессе об исполнительнице постепенно стали говорить все меньше. И несмотря на то, что певица до сих пор активно гастролирует, в светской хронике о певице почти не упоминается.


фото: ligion-media.ru

Но на днях исландка прилетела на фестиваль, и папарацци сфотографировали ее вместе с друзьями на прогулке в Нью-Йорке.

"И какого же было удивление поклонников, которые давно не видели будничных фото певицы, что 51-летняя звезда ничуть не изменилась. Та же стройность, легкость в движениях, та же активная мимика. Как будто ей снова 20. Более того, неизменным остался и странный, "инопланетный" стиль певицы", - пишет издание.


фото: legion-media.ru

В этот день Бьорк была одета в длинное полупрозрачное платье голубого цвета и белые сапоги на высокой тракторной платформе. Образ завершили винтажная кожаная сумка и блестящие заколки в волосах. Так же странно были одеты и спутники поп-дивы. Молодые люди были облачены в женские юбки, и гордо вышагивали на высоких каблуках. Куда направлялась столь странно одетая компания неизвестно.

По теме

ВИДЕО: Котик в шоке
13.07.17 18:40
В Петрозаводске ГИБДД отстранила от работы четырех водителей-иностранцев
13.07.17 18:20
Детям из Карелии показали на отдыхе в Крыму шоу Куклачева
13.07.17 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара
11.07.2017, 13:56
ВИДЕО: Путин приехал к храму на Валааме на черном Mercedes-Benz

Аналитика

Сегодня 10:26
Тема недели
Если не врать и не воровать 11
Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ, помощник депутата Госдумы Евгений Ульянов посетил "островок социализма" и считает, что по таким же принципам может развиваться наша республика.
Ширшина: "Все было сделано по закону" 13
12.07.2017 14:19
Подошли к фильтру 2
12.07.2017 14:06
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей 1
10.07.2017 10:28
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 17
06.07.2017 10:33
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2017 16:39
Личное мнение
Михаил Данков: разовое "подкрашивание" не поможет
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 6
10.07.2017 14:25
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (13)
Человек-паук: Возвращение домой
Планета Обезьян: Война
Блокбастер
Черная вода
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Выстрел в пустоту
Лето онлайн
Выгодный обмен
Дикая история
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»