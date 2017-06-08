ФОТО: Как сегодня выглядит культовый актер боевиков Чак Норрис

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Чак Норрис, который когда-то был кумиром мальчишек по всему миру, сильно изменился, отмечает OK-magazine.

77-летний актер приехал в Филадельфию, где проходил фестиваль поп-культуры 2017 Wizard World Comic Con.

Тысячи людей пришли на это мероприятие, чтобы увидеть своих любимых исполнителей, актеров, музыкантов, художников и других деятелей искусства. Гостем мероприятия стал и Чак Норрис.


Legion-Media

"Гости события не могли не заметить, что актер сильно постарел, но старается держать себя в форме. Некоторые даже предполагают, что он обращался за помощью к пластическому хирургу", - пишет издание.

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