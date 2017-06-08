19:10, 08 Июня 2017
ФОТО: Как сегодня выглядит культовый актер боевиков Чак Норрис
По теме
Загрузка...
Чак Норрис, который когда-то был кумиром мальчишек по всему миру, сильно изменился, отмечает OK-magazine.
77-летний актер приехал в Филадельфию, где проходил фестиваль поп-культуры 2017 Wizard World Comic Con.
Тысячи людей пришли на это мероприятие, чтобы увидеть своих любимых исполнителей, актеров, музыкантов, художников и других деятелей искусства. Гостем мероприятия стал и Чак Норрис.
Legion-Media
"Гости события не могли не заметить, что актер сильно постарел, но старается держать себя в форме. Некоторые даже предполагают, что он обращался за помощью к пластическому хирургу", - пишет издание.
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 10:25
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
02.06.2017, 12:03
04.06.2017, 10:07
Аналитика
Сегодня 11:10
Обществоведение
Чем окончится спор за квадратные метры Дома профсоюзов Карелии?
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
Чтиво
Сегодня 11:56
Без политики
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ! Смотрите, как это было
Сегодня 10:17
06.06.2017 10:58
05.06.2017 16:20
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (2)
детям
В кинотеатрах (9)
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии