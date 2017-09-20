ФОТО: Как выглядит дочь Сергея Бодрова, погибшего ровно 15 лет назад

Ровно 15 лет назад погиб 30-летний российский актер и режиссер Сергей Бодров-младший. Журналисты выяснили, что дочь Сергея Бодрова, 19-летняя Ольга, тоже стала актрисой.

Как отмечает Starhit, Ольга окончила школа с золотой медалью, а после получения аттестата поступила в театральный университет, в мастерскую Леонида Хейфеца.



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Ольга уже снимается в фильмах – не так давно приняла участие в работе над короткометражной картиной своего сокурсника Валентина Садики.

Журналистам удалось связаться с наследницей известной фамилии, которая предпочитает воздерживаться от общения с прессой.

"Меня не с чем пока поздравлять. Фильм еще не вышел. И вообще это всего лишь короткометражка. Если вы собираете материал про моего папу – это одно дело. А про меня писать пока нечего – я студентка второго курса. Когда стану актрисой – тогда другой разговор. Сейчас я ничем не заслужила такого внимания", – заявила Ольга.

Корреспонденты возразили девушке, что о ней всегда будут говорить в контексте родства с Сергеем Бодровым. Поэтому Ольга не сможет скрыться от повышенного внимания общественности.

"Я и не собираюсь деваться. И не собираюсь менять фамилию", – коротко ответила она.

Однокурсники Ольги говорят, что девушка старалась не акцентировать внимание на том, кем был ее отец. По словам знакомых Ольги, во время поступления произошла необычная история. Тогда Бодрова продемонстрировала мастеру Леониду Хейфецу свой актерский потенциал.

"Оля пришла на экзамен, такая вся правильная, ангелочек, начала что-то ровно читать. И вдруг Леонид Ефимович Хейфец сказал ей одно слово: проститутка! И дальше… Оля сразу поменялась изнутри, показала темперамент. На первый взгляд можно было подумать, что у Оли амплуа лирической героини, но Леонид Ефимович мгновенно хлесткой репликой выбил ее из колеи и раскрыл ее потенциальные данные", – говорит Валентин Садики.

Сам Хейфец отметил, что пока рано говорить о способностях Ольги, ведь она еще не окончила институт. По его словам, девушка предпочитает не вспоминать отца. "И я ее об этом не спрашиваю", – добавил он.

Мама и брат Ольги, Александр (он родился за четыре месяца до гибели отца), стараются во всем ее поддерживать. В вузе рассказали, что они приходили на экзамены и показы. После смерти мужа Светлана Бодрова избегает публичных мероприятий. Одно время она работала в телепроекте "Жди меня", а сейчас является сотрудницей компании "ВИD". По слухам, женщина не одинока – у нее есть опора в лице близкого друга, пишет "Комсомольская правда".

В 2002 году Сергей Бодров-младший снимал фильм "Связной". 20 сентября киногруппа, больше сотни человек, была в горах Северной Осетии. Неожиданно начался сход ледника Колка. Бежать было некуда: ледяной поток двигался со скоростью 150 километров час. За секунды людей накрыло 300-метровым слоем льда и камней.