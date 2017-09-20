Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
20:20, 20 Сентября 2017

ФОТО: Как выглядит дочь Сергея Бодрова, погибшего ровно 15 лет назад

По теме

Телеведущая Андреева ответила про надпись на пиджаке за 200 тысяч
20.09.17 19:40
Жириновский подал в суд из-за синтетической рубашки
20.09.17 19:10
Ртутные лампы можно будет завтра сдать в Петрозаводске
20.09.17 18:40
Все новости
Загрузка...

Ровно 15 лет назад погиб 30-летний российский актер и режиссер Сергей Бодров-младший. Журналисты выяснили, что дочь Сергея Бодрова, 19-летняя Ольга, тоже стала актрисой.

Как отмечает Starhit, Ольга окончила школа с золотой медалью, а после получения аттестата поступила в театральный университет, в мастерскую Леонида Хейфеца.


фото: соцсети

Ольга уже снимается в фильмах – не так давно приняла участие в работе над короткометражной картиной своего сокурсника Валентина Садики.

Журналистам удалось связаться с наследницей известной фамилии, которая предпочитает воздерживаться от общения с прессой.

"Меня не с чем пока поздравлять. Фильм еще не вышел. И вообще это всего лишь короткометражка. Если вы собираете материал про моего папу – это одно дело. А про меня писать пока нечего – я студентка второго курса. Когда стану актрисой – тогда другой разговор. Сейчас я ничем не заслужила такого внимания", – заявила Ольга.

Корреспонденты возразили девушке, что о ней всегда будут говорить в контексте родства с Сергеем Бодровым. Поэтому Ольга не сможет скрыться от повышенного внимания общественности.

"Я и не собираюсь деваться. И не собираюсь менять фамилию", – коротко ответила она.

Однокурсники Ольги говорят, что девушка старалась не акцентировать внимание на том, кем был ее отец. По словам знакомых Ольги, во время поступления произошла необычная история. Тогда Бодрова продемонстрировала мастеру Леониду Хейфецу свой актерский потенциал.

"Оля пришла на экзамен, такая вся правильная, ангелочек, начала что-то ровно читать. И вдруг Леонид Ефимович Хейфец сказал ей одно слово: проститутка! И дальше… Оля сразу поменялась изнутри, показала темперамент. На первый взгляд можно было подумать, что у Оли амплуа лирической героини, но Леонид Ефимович мгновенно хлесткой репликой выбил ее из колеи и раскрыл ее потенциальные данные", – говорит Валентин Садики.

Сам Хейфец отметил, что пока рано говорить о способностях Ольги, ведь она еще не окончила институт. По его словам, девушка предпочитает не вспоминать отца. "И я ее об этом не спрашиваю", – добавил он.

Мама и брат Ольги, Александр (он родился за четыре месяца до гибели отца), стараются во всем ее поддерживать. В вузе рассказали, что они приходили на экзамены и показы. После смерти мужа Светлана Бодрова избегает публичных мероприятий. Одно время она работала в телепроекте "Жди меня", а сейчас является сотрудницей компании "ВИD". По слухам, женщина не одинока – у нее есть опора в лице близкого друга, пишет "Комсомольская правда".

В 2002 году Сергей Бодров-младший снимал фильм "Связной". 20 сентября киногруппа, больше сотни человек, была в горах Северной Осетии. Неожиданно начался сход ледника Колка. Бежать было некуда: ледяной поток двигался со скоростью 150 километров час. За секунды людей накрыло 300-метровым слоем льда и камней.

По теме

Телеведущая Андреева ответила про надпись на пиджаке за 200 тысяч
20.09.17 19:40
Жириновский подал в суд из-за синтетической рубашки
20.09.17 19:10
Ртутные лампы можно будет завтра сдать в Петрозаводске
20.09.17 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
joknox
2017-09-20 20:54:40
Красивая дочь!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
13.09.2017, 09:21
Суд без события преступления
15.09.2017, 14:30
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь!
15.09.2017, 12:35
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
14.09.2017, 11:55
Связь-Банк: государственное в тренде

Аналитика

18.09.2017 13:15
Политкухня
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 25
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Связь-Банк: государственное в тренде
14.09.2017 11:55
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2017 17:09
Частная жизнь
"Хочу на зону" 3
В УФСИН Карелии рассказали, как осужденные жители Карелии отбывают уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Оно
Про любовь. Только для взрослых
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Напарник
Малыш на драйве
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»