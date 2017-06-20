ФОТО: Кандидат на должность главы Карелии Беседный отнес документы в ЦИК

Центральная избирательная комиссия республики приняла документы от Евгения Беседного, который был выдвинут на должность главы Карелии Либерально-демократической партией.

Напомним, в понедельник делегаты конференции регионального отделения ЛДПР единогласно проголосовали за выдвижение на губернаторские выборы в Карелии депутата Заксобрания Евгения Беседного.



фото: ЦИК Карелии

"20 июня координатор Карельского отделения ЛДПР, депутат Законодательного собрания РК Евгений Беседный представил документы о выдвижении на должность главы Республики Карелия в региональный избирком", - сообщили в Центризбиркоме.

Евгений Беседный родился 28 июня 1987 года в Медвежьегорском районе. Окончил ПетрГУ, квалификация – инженер. В настоящее время является депутатом Заксобрания республики и координатором регионального отделения ЛДПР.

После представления в ЦИК документов Беседный вправе начать агитационную работ и сбор подписей. Чтобы зарегистрироваться, ему, как и всем кандидатам на должность главы Карелии, необходимо преодолеть 7%-ный муниципальный фильтр.

Губернаторские выборы состоятся 10 сентября 2017 года.