ФОТО: Кара Делевинь - голая и красивая

Модель опубликовала "голое" фото в ванной.

Популярная модель и актриса Кара Делевинь поделилась с подписчиками новым фото в Instagram, сообщает ren.tv.

На снимке она позирует совершенно обнаженной в ванной, прикрывая грудь рукой. Из "одежды" на ней только красная помада и маникюр в тон.

Поклонники похвалили стройную фигуру дивы.