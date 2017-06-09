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08:20, 09 Июня 2017

ФОТО: Карельские браконьеры лишились 13 км сетей

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В республике началась операция "Путина", сообщает МВД Карелии.

В конце мая полицейские провели мероприятия в Суоярвском районе, где были организованы рейды на местных крупных озерах и реках. В результате обнаружено и изъято 11 сетей, выявлены четыре нарушителя.

Также были обследованы участки в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах. По их результатам за нарушение правил рыболовства к административной ответственности привлечены девять человек. Стражами порядка изъято порядка 150 рыболовных сетей, общая протяжённость которых составляет свыше 13 километров. 

Кроме того, была пресечена браконьерская деятельность ряда лиц по добыче рыб ценных пород, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Так, в устье реки Пяльма местный житель вел отлов сетями атлантического озёрного лосося. Аналогичным способом нарушил закон гражданин, который ставил сети на реке Водла. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

 

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