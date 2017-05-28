20:23, 28 Мая 2017
ФОТО: Километровые пробки образовались на въезде в Петрозаводск – люди не могут попасть в город
По теме
Загрузка...
Очевидцы сообщают об огромных пробках, которые возникли на всех подъездах к Петрозаводску.
"Три северных подъезда к городу стоят, - пишут горожане, стоящие в пробках, в группе ДТП ПТЗ. - Шуйское шоссе от самой Шуи, Суоярвское шоссе почти от Бесовца, со стороны поста дальше чем от Новой Вилги".
Горожане массово возвращаются с дач. На подъезде к Петрозаводску ведутся ремонтные работы.
По теме
Выбор читателей
22.05.2017, 16:36
26.05.2017, 09:25
24.05.2017, 11:48
23.05.2017, 06:40
22.05.2017, 06:40
26.05.2017, 17:20
Аналитика
26.05.2017 16:37
Тема недели
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
25.05.2017 13:10
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
Чтиво
26.05.2017 09:28
Без политики
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
25.05.2017 15:12
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
Медиа
Сегодня 17:11
Афиша
Завтра в театрах (1)
Концерты завтра (1)
В кинотеатрах (4)
Опрос
Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
Комментарии