ФОТО: Километровые пробки образовались на въезде в Петрозаводск – люди не могут попасть в город

Очевидцы сообщают об огромных пробках, которые возникли на всех подъездах к Петрозаводску.

"Три северных подъезда к городу стоят, - пишут горожане, стоящие в пробках, в группе ДТП ПТЗ. - Шуйское шоссе от самой Шуи, Суоярвское шоссе почти от Бесовца, со стороны поста дальше чем от Новой Вилги".

Горожане массово возвращаются с дач. На подъезде к Петрозаводску ведутся ремонтные работы.