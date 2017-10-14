09:25, 14 Октября 2017
ФОТО: Конь без всадника "прогалопировал" по Зареке
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В Петрозаводске прохожие сфотографировали коня с седлом, но без седока, который сам по себе гулял в районе проспекта Александра Невского.
"Гулял по проезжей части в районе Невского-Калинина в 16.40 (в пятницу)", - пишет очевидец в паблике "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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