ФОТО: Конь без всадника "прогалопировал" по Зареке

В Петрозаводске прохожие сфотографировали коня с седлом, но без седока, который сам по себе гулял в районе проспекта Александра Невского.

"Гулял по проезжей части в районе Невского-Калинина в 16.40 (в пятницу)", - пишет очевидец в паблике "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии".