13:15, 09 Июня 2017
ФОТО: Конкурс анатомического рисунка прошел в ПетрГУ, лучшие работы отправят в Москву
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В медицинском институте госуниверситета Петрозаводска определили победителей конкурса анатомического рисунка. Работы победителей отправят на международный конкурс Vesalius-2017, который состоится в Москве.
На конкурс в Петрозаводском госуниверситете было представлено 26 работ студентов ПетрГУ и медколледжа.
фото: ПетрГУ
"Работы были выполнены в разных техниках - рисунок, графика, вязание, квиллинг, – раскрывающих благородство медицинской профессии, строение и красоту тела человека в художественных образах", - сообщили в пресс-службе вуза.
фото: ПетрГУ
Лучшие работы примут участие в международном конкурсе Vesalius-2017, который пройдет в МГМУ им. Сеченова в Москве в ноябре.
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