ФОТО: Конкурс анатомического рисунка прошел в ПетрГУ, лучшие работы отправят в Москву

В медицинском институте госуниверситета Петрозаводска определили победителей конкурса анатомического рисунка. Работы победителей отправят на международный конкурс Vesalius-2017, который состоится в Москве.

На конкурс в Петрозаводском госуниверситете было представлено 26 работ студентов ПетрГУ и медколледжа.



фото: ПетрГУ

"Работы были выполнены в разных техниках - рисунок, графика, вязание, квиллинг, – раскрывающих благородство медицинской профессии, строение и красоту тела человека в художественных образах", - сообщили в пресс-службе вуза.



фото: ПетрГУ

Лучшие работы примут участие в международном конкурсе Vesalius-2017, который пройдет в МГМУ им. Сеченова в Москве в ноябре.