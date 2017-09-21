ФОТО: Кошмар на свадьбе

Шесть женщин случайно пришли в одинаковых платьях.

Жительница Сиднея Дебби Сперанца пришла на свадьбу друзей и обнаружила, что в этом же платье пришли еще пять гостий. Женщины не были подружками невесты и не сговаривались - просто они купили один и тот же наряд в одном и том же магазине, рассказывает "Медуза" со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Вам нужно начать вести свадебный реестр, из которого клиенты узнавали бы, купил ли еще кто-нибудь такое же платье на то же самое мероприятие. Нет, мы не подружки невесты, просто гости", - подписала Дебби снимок в Инстаграм.

Сперанца вспоминает: "Мы с двоюродной сестрой пришли на ресепшн, увидели друг друга в одинаковых платьях и начали смеяться. Но затем зашла еще одна женщина. И еще одна. И еще одна". По ее словам, всего на свадьбе было около 200 человек.

Сперанца не была знакома с оставшимися четырьмя женщинами, пришедшими в таких же платьях (три гостьи были со стороны жениха, три - знакомые невесты). Некоторые из них сначала расстроились, но в итоге все осознали забавность момента. Женщины подружились и даже намекнули подружкам невесты, что готовы их заменить.

У женщин интересовались, был ли инцидент постановочным. "Нас постоянно об этом спрашивали. Нет, это не была постановка, я клянусь. Я знала только одну из этих шести женщин", - рассказала Дебби Сперанца.