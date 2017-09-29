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Новости. Общество
20:20, 29 Сентября 2017

ФОТО: Ксения Собчак теперь выглядит по-другому

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Известная российская телеведущая выложила в Instagram фото, на котором позирует в длинном розовом пиджаке и с новой прической.

Подписчики сначала подумали, что фото архивное — настолько сильно Собчак изменила имидж, отмечает Lady.


фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak

Вскоре Ксения выложила другой снимок. На нем видно, что она действительно поменяла цвет волос.


фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak

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