ФОТО: Ксения Собчак теперь выглядит по-другому

Известная российская телеведущая выложила в Instagram фото, на котором позирует в длинном розовом пиджаке и с новой прической.

Подписчики сначала подумали, что фото архивное — настолько сильно Собчак изменила имидж, отмечает Lady.



фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak

Вскоре Ксения выложила другой снимок. На нем видно, что она действительно поменяла цвет волос.