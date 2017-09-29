20:20, 29 Сентября 2017
ФОТО: Ксения Собчак теперь выглядит по-другому
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Известная российская телеведущая выложила в Instagram фото, на котором позирует в длинном розовом пиджаке и с новой прической.
Подписчики сначала подумали, что фото архивное — настолько сильно Собчак изменила имидж, отмечает Lady.
фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak
Вскоре Ксения выложила другой снимок. На нем видно, что она действительно поменяла цвет волос.
фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak
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