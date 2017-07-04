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Новости. Общество
08:05, 04 Июля 2017

ФОТО: Лестница, ведущая в парк Петрозаводска, опасна для жизни

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В центре Петрозаводска, напротив магазина "Спорттовары", раскинулся прекрасный парк, но лестница, ведущая к нему, находится в удручающем состоянии.

Журналист "Столицы на Онего" побывал на минувших выходных в парке "50-летия Пионерской организации", расположенном в пойме реки Неглинка между улицами Антикайнена и Шотмана, и был огорчен неухоженностью одного из любимых мест отдыха горожан.

В парке куда-то пропали скамейки, все урны стояли переполненными, вокруг валялся мусор, который, видимо, давно не вывозили.

Под мостом, где молодожены крепят замки, свалка из сухостоя, которую можно увидеть через дыры на мосту. Проломы в мосту настолько велики, что туда запросто может попасть нога, если вдруг зазеваешься.

Но самым большим разочарованием стала ведущая в парк со Студенческого бульвара лестница – вернее, то, что от нее осталось.

Завершала печальную картину переполненная урна.

Как сообщает портал visitpetrozavodsk туристам, "Парк 50-летия Пионерской организации" является лучшим образцом паркового строительства в Петрозаводске".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2017-07-04 10:33:53
Бездельники, балаболы и неграмотные управленцы.
Только и умеют что ненужные совещания проводить.
Весь город сплошной рынок и большая помойка.
YellowSubmarine
2017-07-04 10:29:48
В каком тогда состоянии находятся остальные парки и скверы города П. (точнее - всё, что от них осталось), представить не трудно!
П О З О Р ! ! !
Наблюдатель
2017-07-04 09:05:02
Гулял тут недавно в этом парке с женой и детьми, тоже обратил внимание на его унылое состояние. Администрации давно пора привести там всё в порядок. Созвать всех работников с Ленина, 2 в добровольно-принудительном порядке на уборку территории, МЧС подключить для расчистки русла реки (под мостом уже почти бобровая плотина, в самой реке покрышки, урны и прочая хрень плавает) и меценатов найти, раз в бюджете денег нет на восстановление лестниц, дорожек и мостиков.
Горожанин
2017-07-04 08:45:02
Да у нас большинство тротуаров в аналогичном состоянии
pupsik
2017-07-04 08:37:37
А там тоже детский городок будет и по этой лестнице к нему надо будет попадать?
User
2017-07-04 08:23:39
#КрепкиеХозяйственники
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