ФОТО: Лестница, ведущая в парк Петрозаводска, опасна для жизни

В центре Петрозаводска, напротив магазина "Спорттовары", раскинулся прекрасный парк, но лестница, ведущая к нему, находится в удручающем состоянии.

Журналист "Столицы на Онего" побывал на минувших выходных в парке "50-летия Пионерской организации", расположенном в пойме реки Неглинка между улицами Антикайнена и Шотмана, и был огорчен неухоженностью одного из любимых мест отдыха горожан.

В парке куда-то пропали скамейки, все урны стояли переполненными, вокруг валялся мусор, который, видимо, давно не вывозили.

Под мостом, где молодожены крепят замки, свалка из сухостоя, которую можно увидеть через дыры на мосту. Проломы в мосту настолько велики, что туда запросто может попасть нога, если вдруг зазеваешься.

Но самым большим разочарованием стала ведущая в парк со Студенческого бульвара лестница – вернее, то, что от нее осталось.

Завершала печальную картину переполненная урна.

Как сообщает портал visitpetrozavodsk туристам, "Парк 50-летия Пионерской организации" является лучшим образцом паркового строительства в Петрозаводске".