22:20, 10 Июля 2017
ФОТО: Летучая вместе с мужем отдыхает во Франции
По теме
Загрузка...
Телеведущая Елена Летучая и Юрий Анашенков решили устроить себе маленькое романтическое путешествие.
Заядлая путешественница Елена Летучая променяла дождливые московские деньки на солнечное побережье, пишет Леди.mail.ru.
Летучая с супругом, 41-летним бизнесменом Юрием Анашенковым, отдыхает во французском городе Горд.
Телеведущая активно выкладывает в Сеть фотографии с путешествия: судя по Instagram аккаунту 38-летней Летучей, пара побывала на знаменитых лавандовых полях Прованса.
Напомним, что телеведущая объявила о помолвке с Юрием Анашенковым в феврале 2016 года. Свадьба состоялась в августе 2016 года.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
03.07.2017, 11:58
06.07.2017, 09:07
03.07.2017, 09:37
06.07.2017, 10:33
05.07.2017, 16:15
Аналитика
Сегодня 10:28
Капитал
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
06.07.2017 10:33
06.07.2017 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
Сегодня 14:25
Личное мнение
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Сегодня 12:07
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
Медиа
09.07.2017 15:37
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии