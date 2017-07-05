ФОТО: Ливневка опять не справляется – улицы в Петрозаводске затопило

Накануне в столице Карелии шел дождь – некоторые улицы превратились в реки.

Жители Петрозаводска в Сети делятся фотографиями улиц, которые накануне в очередной раз затопило.

Екатерина Горина сфотографировала проспект Александра Невского, который было невозможно перейти.

Такие же реки разлились на Судостроительной, Кирова и Титова.

Фотографиями в группе "Живой Петрозаводск" поделилась Анастасия Рывкина.

- Как переходить дорогу? – спрашивают петрозаводчане. Самые популярные ответы – вплавь и на лодке.