08:05, 05 Июля 2017
ФОТО: Ливневка опять не справляется – улицы в Петрозаводске затопило
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Накануне в столице Карелии шел дождь – некоторые улицы превратились в реки.
Жители Петрозаводска в Сети делятся фотографиями улиц, которые накануне в очередной раз затопило.
Екатерина Горина сфотографировала проспект Александра Невского, который было невозможно перейти.
Такие же реки разлились на Судостроительной, Кирова и Титова.
Фотографиями в группе "Живой Петрозаводск" поделилась Анастасия Рывкина.
- Как переходить дорогу? – спрашивают петрозаводчане. Самые популярные ответы – вплавь и на лодке.
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