19:10, 14 Июля 2017
ФОТО: Лопырева, похожая на курицу-гриль
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Поклонники не оценили загар известной блондинки.
33-летняя модель и красавица Виктория Лопырева за последние несколько лет очень изменилась. Девушка похудела, поработала над внешностью и теперь ее фото в социальной сети одна краше краше другой, рассказывает rambler.ru. Однако один из недавних снимков понравился далеко не всем.
Снимок, на котором знаменитая блондинка изображена на фоне парижских домов, Виктория разместила на своей страничке в сети Инстаграм. Конечно, безумный вырез и упругая грудь не могли не понравится поклонникам, однако некоторые посчитали, что цвет кожи Виктории слишком напоминает курицу гриль - модель явно переборщила либо с солнцем, либо с солярием, либо с фотошопом.
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