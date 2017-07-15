ФОТО: Лучший бомбардир сборной России встретился с юными футболистами Карелии

Александр Кержаков посетил храм святителя Николая в Повенце и встретился с юношеской сборной Медвежьегорска по футболу.

Как сообщается в паблике храма, 8 июля храм святителя Николая в поселке Повенец посетил лучший бомбардир в истории "Зенита" и сборной России, заслуженный мастер спорта России Кержаков Александр Анатольевич.

Настоятель храма организовал встречу юношеской сборной Медвежьегорска с известным Российским футболистом. Ребята были доставлены в Повенец, где смогли пообщаться с Александром Кержаковым, взять у него автограф и сфотографироваться.

Звезда Российского футбола поблагодарил ребят и их тренера за любовь и преданность футболу. Призвал мальчишек быть терпеливыми и непрестанно тренироваться. Как опытный футболист и профессионал дал им несколько полезных советов.

Протоиерей Роман Соболев поблагодарил Александра Кержакова за встречу с ребятами, пожелал ему успехов и всяческих благ.