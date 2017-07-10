19:10, 10 Июля 2017
ФОТО: Максим Галкин сильно похудел
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Поклонников Максима Галкина удивило фото, на котором телеведущий застыл в прыжке.
Как пишет "Комсомольская правда", Галкин спародировал знаменитый прыжок поп-исполнителя Димы Билана.
фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru
"Застывать в прыжке я уже научился, но выражение лица!" - написал в своем Инстаграме Максим Галкин, показав поклонникам свой досуг на яхте.
Глядя на снимок, фанаты юмориста заметили, как сильно он похудел. Мол, 41-летний Галкин выглядит намного моложе своих лет.
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