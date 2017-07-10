ФОТО: Максим Галкин сильно похудел

Поклонников Максима Галкина удивило фото, на котором телеведущий застыл в прыжке.

Как пишет "Комсомольская правда", Галкин спародировал знаменитый прыжок поп-исполнителя Димы Билана.



фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru

"Застывать в прыжке я уже научился, но выражение лица!" - написал в своем Инстаграме Максим Галкин, показав поклонникам свой досуг на яхте.

Глядя на снимок, фанаты юмориста заметили, как сильно он похудел. Мол, 41-летний Галкин выглядит намного моложе своих лет.