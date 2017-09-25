14:12, 25 Сентября 2017
ФОТО: Минприроды выявил факты незаконной добычи песка в Карелии
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В ходе рейдов в июле текущего года специалисты министерства по природопользованию и экологии обнаружили факты безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории лесного фонда в Лахденпохском районе Карелии.
Об этом сообщает сайт министерства по природопользованию и экологии Карелии.
Специалисты Минприроды установили юридическое лицо, причастное к совершению административного правонарушения в области охраны собственности.
Какое наказание грозит нарушителю, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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