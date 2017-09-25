ФОТО: Минприроды выявил факты незаконной добычи песка в Карелии

В ходе рейдов в июле текущего года специалисты министерства по природопользованию и экологии обнаружили факты безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории лесного фонда в Лахденпохском районе Карелии.

Об этом сообщает сайт министерства по природопользованию и экологии Карелии.

Специалисты Минприроды установили юридическое лицо, причастное к совершению административного правонарушения в области охраны собственности.

Какое наказание грозит нарушителю, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".