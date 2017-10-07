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Новости. Общество
16:18, 07 Октября 2017

ФОТО: Мирошник купила на ярмарке колбасу, капусту и пирожки

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В Петрозаводске на улице Инженерной сегодня торжественно открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

Горожане приехали на ярмарку сделать запасы на зиму, закупить свежие продукты – мясо, рыбу, овощи.

Гостей ярмарки приветствовали глава Петрозаводска Ирина Мирошник и заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Екатерина Виноградова.

"Осенняя ярмарка в это время года стала доброй традицией для нашего города. На нее приезжают торговать жители и предприятия не только близлежащих районов или Карелии, но и из самых разных уголков страны и ближнего зарубежья. Пусть каждый найдет здесь то, что ему по вкусу. Удачных вам и выгодных покупок!" – пожелала глава карельской столицы.

Ирина Мирошник купила на ярмарке рыбу, колбасу, квашеную капусту и несколько пирожков.

В этом году в ярмарке принимают участие 220 продавцов. Здесь можно встретить как местные товары – толвуйскую картошку, мегрегское мясо, эссойльское молоко, хлеб, мед, так и белорусские сало и колбасы, дальневосточную рыбу, восточные сладости и многое другое. На ярмарку привезли яблоки из Липецкой области, растительное масло из Воронежской области и Ставрополья. Впервые в торговых рядах представлены тульские пряники.

География участников обширна: это гости из Воронежской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской, Новгородской, Мурманской, Ленинградской областей. А также представители Республики Башкирия, Краснодарского и Алтайского края, Республики Марий Эл и Республики Беларусь.

Все, кто хочет посетить ярмарку, может сделать это в любой ближайший день. Ярмарка будет работать до 15 октября.

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