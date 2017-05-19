Новости. Общество
23:30, 19 Мая 2017

ФОТО: "Мисс Хельсинки" уволили с работы за откровенные снимки

По теме

ФОТО: "Мисс Хельсинки" уволили с работы за откровенные снимки
19.05.17 23:30
Наряд министра культуры Израиля на Каннском фестивале вызвал шутки и споры
19.05.17 21:30
ВИДЕО: Модель идет по лестнице – мужчины сходят с ума
19.05.17 20:20
Все новости
Загрузка...

Обладательница титула "Мисс Хельсинки" Элина Тэрво была уволена с работы после того, как работодатели увидели ее снимки в Instagram.

Крупный финский сайт, который пишет о фитнесе, отказался от услуг бывшей "Мисс Хельсинки" Элины Тэрво из-за слишком откровенных фотографий в Instagram, сообщает fontanka.fi. По словам руководителей СМИ, снимки Тэрво нарушают этику издания.

Сама Тэрво отрицает, что ее фотографии являются провокационными. Она заявила, что "каждый видит то, что хочет".

По теме

ФОТО: "Мисс Хельсинки" уволили с работы за откровенные снимки
19.05.17 23:30
Наряд министра культуры Израиля на Каннском фестивале вызвал шутки и споры
19.05.17 21:30
ВИДЕО: Модель идет по лестнице – мужчины сходят с ума
19.05.17 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
15.05.2017, 12:00
Семь чудес дела Алиханова
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
16.05.2017, 12:04
Петрозаводчане имеют право потребовать вернуть деньги, заплаченные по ОДН за электроэнергию

Аналитика

19.05.2017 11:00
Обществоведение
Как спасти карельскую авиацию 1
Достучится ли ветеран авиационной отрасли Карелии до нового руководителя республики?
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 6
18.05.2017 10:15
"Человек верит власти один раз" 18
16.05.2017 10:45
Семь чудес дела Алиханова 8
15.05.2017 12:00
"Раньше у меня были печки, и было проще" 1
12.05.2017 15:21
Вся аналитика

Чтиво

17.05.2017 14:04
Без политики
Как меня пытались выдать замуж 11
Известный журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Это шедевр.
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
Будничный арест, Боднарчук в опасности, контролеры-двоечники  5
15.05.2017 14:49
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка в Петрозаводске 2017
12.05.2017 15:46
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Гуси-лебеди
детям
В кинотеатрах (10)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Трио в перьях
детям
Большой
Прочь
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 53
детям
Доспехи бога: В поисках сокровищ
Охотник с Уолл-стрит
Рок Дог
детям
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»