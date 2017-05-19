ФОТО: "Мисс Хельсинки" уволили с работы за откровенные снимки

Обладательница титула "Мисс Хельсинки" Элина Тэрво была уволена с работы после того, как работодатели увидели ее снимки в Instagram.

Крупный финский сайт, который пишет о фитнесе, отказался от услуг бывшей "Мисс Хельсинки" Элины Тэрво из-за слишком откровенных фотографий в Instagram, сообщает fontanka.fi. По словам руководителей СМИ, снимки Тэрво нарушают этику издания.

Сама Тэрво отрицает, что ее фотографии являются провокационными. Она заявила, что "каждый видит то, что хочет".