23:30, 19 Мая 2017
ФОТО: "Мисс Хельсинки" уволили с работы за откровенные снимки
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Обладательница титула "Мисс Хельсинки" Элина Тэрво была уволена с работы после того, как работодатели увидели ее снимки в Instagram.
Крупный финский сайт, который пишет о фитнесе, отказался от услуг бывшей "Мисс Хельсинки" Элины Тэрво из-за слишком откровенных фотографий в Instagram, сообщает fontanka.fi. По словам руководителей СМИ, снимки Тэрво нарушают этику издания.
Сама Тэрво отрицает, что ее фотографии являются провокационными. Она заявила, что "каждый видит то, что хочет".
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