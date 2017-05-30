Новости. Общество
23:30, 30 Мая 2017

ФОТО: Модель весом в полтора центнера выложила снимки без ретуши

По теме

ФОТО: Модель весом в полтора центнера выложила снимки без ретуши
30.05.17 23:30
Собчак предложила ввести в Монако налог для туристов, чтобы бедные не мешали отдыхать богатым
30.05.17 21:30
ВИДЕО: Совокупляющиеся на трассе верблюды образовали огромную пробку в Арабских Эмиратах
30.05.17 20:20
Все новости
Загрузка...

Поклонники засыпали девушку комплиментами.

Тесс Холлидей - известная на весь мир модель plus-size. Ее Instagram насчитывает почти 1,5 миллиона подписчиков. Вес девушки - около 155 килограммов, и она считается самой полной манекенщицей мира.

Недавно Тесс поделилась откровенным снимком с бэкстейджа фотосессии, рассказывает ren.tv. На снимке модель позирует в корректирующем белье телесного цвета, с ярким мейкапом. Ее муж, австралийский фотограф Ник Холлидей, стоит сзади.

Тесс подписала снимок: "Момент вчерашней съемки. Фотография без ретуши: на ней я такая, какая есть. Мне нравится это чувство — когда все реально. Мой прекрасный муж, который меня всегда поддерживает, смеется, стоя сзади. Ни мейкап, ни корректирующее белье не делают меня менее феминистичной. Дело в нашем выборе, что носить и как мы хотим распоряжаться своими телами".

Поклонники модели остались в восторге от снимка: "Я хочу стать ей, когда вырасту", "Невероятная красота. Я хотела бы выглядеть также шикарно, как ты", "Я люблю ее тело", "Ты прекрасна".

На прошлой неделе в своем Instagram Тесс рассказала, что написала книгу. По словам самой Холлидей, она посвящена тому, как полюбить тело, в котором ты живешь, и как справляться с проблемами, с которыми сталкиваются полные люди.

По теме

ФОТО: Модель весом в полтора центнера выложила снимки без ретуши
30.05.17 23:30
Собчак предложила ввести в Монако налог для туристов, чтобы бедные не мешали отдыхать богатым
30.05.17 21:30
ВИДЕО: Совокупляющиеся на трассе верблюды образовали огромную пробку в Арабских Эмиратах
30.05.17 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

29.05.2017 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 22
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Севильский цирюльник
Концерты (1)
На детской планете есть место всем на свете
детям
В кинотеатрах (7)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Трио в перьях
детям
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»