ФОТО: Модель весом в полтора центнера выложила снимки без ретуши

Поклонники засыпали девушку комплиментами.

Тесс Холлидей - известная на весь мир модель plus-size. Ее Instagram насчитывает почти 1,5 миллиона подписчиков. Вес девушки - около 155 килограммов, и она считается самой полной манекенщицей мира.

Недавно Тесс поделилась откровенным снимком с бэкстейджа фотосессии, рассказывает ren.tv. На снимке модель позирует в корректирующем белье телесного цвета, с ярким мейкапом. Ее муж, австралийский фотограф Ник Холлидей, стоит сзади.

Тесс подписала снимок: "Момент вчерашней съемки. Фотография без ретуши: на ней я такая, какая есть. Мне нравится это чувство — когда все реально. Мой прекрасный муж, который меня всегда поддерживает, смеется, стоя сзади. Ни мейкап, ни корректирующее белье не делают меня менее феминистичной. Дело в нашем выборе, что носить и как мы хотим распоряжаться своими телами".

Поклонники модели остались в восторге от снимка: "Я хочу стать ей, когда вырасту", "Невероятная красота. Я хотела бы выглядеть также шикарно, как ты", "Я люблю ее тело", "Ты прекрасна".

На прошлой неделе в своем Instagram Тесс рассказала, что написала книгу. По словам самой Холлидей, она посвящена тому, как полюбить тело, в котором ты живешь, и как справляться с проблемами, с которыми сталкиваются полные люди.