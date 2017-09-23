13:24, 23 Сентября 2017
ФОТО: Мурманская фура ушла в кювет на трассе в Карелии
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На 721 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись фура и легковой автомобиль.
ДТП произошло днем 23 сентября.
На трассе произошло столкновение фуры с мурманскими номерами и легкового автомобиля «Toyota». В результате ДТП грузовой автомобиль оказался в кювете.
Для ликвидации последствий аварии привлекалось пожарно-спасательное подразделение 12-й пожарно-спасательной части г. Сегежи.
Об этом сообщает сообщество «4 отряд ФПС по Республике Карелия» в социальной сети «Вконтакте».
«К счастью, обошлось без пострадавших»,- сообщают спасатели.
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