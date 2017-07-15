ФОТО: На дороге в Карелии на проводах висит распиленное дерево и грозится упасть в любую минуту

Опасная ситуация возникла на дороге между Ладвой и Ладва-Веткой.

Как сообщила читательница "Столицы на Онего", сегодня по дороге между Ладвой и Ладва-Веткой она увидела повисшее на электрических проводах распиленное дерево, которое может упасть в любую минуту.

Будьте осторожны.