15:27, 15 Июля 2017
ФОТО: На дороге в Карелии на проводах висит распиленное дерево и грозится упасть в любую минуту
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Опасная ситуация возникла на дороге между Ладвой и Ладва-Веткой.
Как сообщила читательница "Столицы на Онего", сегодня по дороге между Ладвой и Ладва-Веткой она увидела повисшее на электрических проводах распиленное дерево, которое может упасть в любую минуту.
Будьте осторожны.
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