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15:49, 08 Июня 2017

ФОТО: На Древлянке автомобиль сбил ребенка около игровой площадки

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На Березовой аллее в Петрозаводске автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу около игровой площадки.

Инцидент произошел на Березовой аллее напротив ТЦ "Столица" около 15.20.

Девочка перебегала дорогу, водитель ВАЗ-2114 не успел затормозить и сбил ребенка. Пострадавшая получила травмы, ее увезли на машине "скорой помощи".

 

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