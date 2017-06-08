ФОТО: На Древлянке автомобиль сбил ребенка около игровой площадки

На Березовой аллее в Петрозаводске автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу около игровой площадки.

Инцидент произошел на Березовой аллее напротив ТЦ "Столица" около 15.20.

Девочка перебегала дорогу, водитель ВАЗ-2114 не успел затормозить и сбил ребенка. Пострадавшая получила травмы, ее увезли на машине "скорой помощи".