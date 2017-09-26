ФОТО: На Древлянке разобрали очередные незаконные лотки уличных торговцев

Очередная акция по демонтажу самовольно установленных конструкций для уличной торговли состоялась в Петрозаводске на Древлянке в районе Лососинского шоссе.

Демонтаж произвели специалисты администрации города, работников ПМУП "Автоспецтранс" и сотрудники полиции. Участники акции разобрали и вывезли на свалку деревянные ящики и доски, из которых были сооружены лотки для торговли овощами и фруктами.

"Очевидно, что в этот раз незаконных конструкций меньше, хотя представители нелегального бизнеса стараются регулярно их восстанавливать. Но акции по демонтажу точек несанкционированной торговли будут продолжаться. Еще одной важной задачей – нашей и представителей правоохранительных органов – остается эвакуация автомобилей, с которых также ведется незаконная торговля", - отметила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.