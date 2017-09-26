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Новости. Общество
11:16, 26 Сентября 2017

ФОТО: На Древлянке разобрали очередные незаконные лотки уличных торговцев

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Очередная акция по демонтажу самовольно установленных конструкций для уличной торговли состоялась в Петрозаводске на Древлянке в районе Лососинского шоссе.

Демонтаж произвели специалисты администрации города, работников ПМУП "Автоспецтранс" и сотрудники полиции. Участники акции разобрали и вывезли на свалку деревянные ящики и доски, из которых были сооружены лотки для торговли овощами и фруктами.

"Очевидно, что в этот раз незаконных конструкций меньше, хотя представители нелегального бизнеса стараются регулярно их восстанавливать. Но акции по демонтажу точек несанкционированной торговли будут продолжаться. Еще одной важной задачей – нашей и представителей правоохранительных органов – остается эвакуация автомобилей, с которых также ведется незаконная торговля", - отметила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-09-26 11:38:21
Главу избрали, а его штаб не выгнал торговцев с газона ул.Ровио, 18. Силовики ему не подчиняются? Полпред открытым текстом сказал, что хватит слюни распускать.
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