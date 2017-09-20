ФОТО: На Древлянке в очередной раз демонтировали нелегальный рынок

В Петрозаводске объявлен месячник по борьбе с несанкционированной торговлей, сообщили в администрации города.

С демонтажа самовольно установленных торговых рядов на пешеходной дорожке в районе Березовой аллеи и улицы Древлянка начался городской месячник по противодействию несанкционированной торговле.

Несмотря на возражения представителя владельцев несанкционированного "базара", работники ПМУП "Автоспецтранс" при поддержке специалистов администрации Петрозаводска и сотрудников полиции демонтировали и вывезли на свалку самодельные конструкции, предназначавшиеся для торговли овощами и фруктами.

"Такие рейды с привлечением всех заинтересованных сторон и ведомств, – республиканских и федеральных и будут продолжаться регулярно по всей территории города. Помимо демонтажа самовольно возведенных конструкций, их участники будут составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках земельного законодательства, законодательства о торговле, защите прав потребителей. А также при необходимости - протоколов по линии МВД, федеральной миграционной службы, управления Роспотребнадзора и ветеринарии", - констатировал заместитель Главы Петрозаводска – председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Андрей Иванов.