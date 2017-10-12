ФОТО: На Пряжинской звероферме от голода норки и лисы едят себя и друг друга (+18)

Общественники бьют тревогу – в Карелии на Пряжинской звероферме продолжается голодомор – лисы и норки от голода едят друг друга и отгрызают собственные лапы и хвосты.

Известная в Петрозаводске общественница Дарья Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики оказать помощь животным, которые умирают от голода на Пряжинской звероферме.

"Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам за помощью, так как сама очень плохо представляю, что в данной ситуации можно сделать, - написала Дарья Каликина на своей странице в соцсети. - Заподозрила неладное сразу же, как появилась информация о том, что с коровами вопрос решился. Пыталась (безрезультатно) до сегодняшнего дня узнать у депутатов, журналистов, что происходит с норками и лисами (писала везде), но внятного ответа не было, отчего моя тревога нарастала все больше.

Звери голодают и едят друг друга, так как постоянно ломается кухня, где готовят еду для них. Зверей спасти уже не удастся. Они не нужны на мех, он испорчен. Они не нужны на воспроизводство потомства. Их забой, по моей информации, пройдет в ноябре. Сейчас на ферме около 11 тысяч норок и 3 тысячи лис. Сколько умрет еще до ноября мучительной смертью, сгрызая себя заживо, или друг друга – сказать сложно.

Собрать деньги на корм – значит, собрать деньги на то, чтоб они дотянули до ноябрьского убоя и все! Выход ли это? Выкупить их и выпустить в лес? Сразу умрут, нажрутся мышей-полевок и умрут тяжело и в муках. Никакой зверосовхоз их покупать не станет – мех испорчен! Усыпить гуманно? Проконтролировать гуманное усыпление? Люди, я не знаю, что делать! Мне нужна ваша помощь!".

По словам общественницы, она обращалась в правоохранительные органы, к депутатам Заксобрания, к зоозащитникам.

"Или мы что-то предпримем, или смиримся с тем, что в то время, как мы в 21 веке хорошо кушаем и сладко спим, где-то в десятках километрах от нас, совсем недалеко от Петрозаводска умирают в мучениях, в концлагере живые существа! Подумайте, вспомните, какой был резонанс, от того, что в России две малолетние живодерки убивали щенков и котят, им дали реальный срок. Но мы с вами, зная о ситуации с мучениями животных и ничего, ничего не предпринимая и не пытаясь предпринять, не становимся ли молчаливыми соучастниками убийства?".

Дарья Каликина разместила свежие фотографии со зверофермы. Видео выкладывать в соцсеть не решилась – "очень тяжело смотреть".